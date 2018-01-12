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بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر تتواجد بين الجماهير في مدرجات العائلات

بالفيديو.. الأميرة ريما بنت بندر تتواجد بين الجماهير في مدرجات العائلات
ماجد محمد(صدى):

حرصت الأميرة ريما بنت بندر وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة ، على حضور المباراة الأولى التي تشهد تواجد عائلي ، حيث جلست بين الجماهير المشجعة في المدرجات المخصصة للعائلات .

وتحضر العائلات للمرة الأولى مباراة الأهلي في لقائه مع الباطن ضمن الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين، بملعب الجوهرة في استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ، اليوم الجمعة .

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

هي صحيفتك في الاخرة فاملأها بما شئت ،

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