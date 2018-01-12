والد الطفل المصاب بـ ” اللدغة الغريبة ” يكشف الحالة الصحية لنجله

أبها(صدى):

أكد والد الطفل حسان حسن آل علوان، الیوم الجمعة، أن الصورة المتداولة لنجله البالغ من العمر 14 عامًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظھر ذراعه بحالة جیدة، غير صحيحة، وأن صحة ولده لم تتحسن حتى الأن.

وكشف والد الطفل عن إبداء رئیس الاتحاد للغوص، الأمیر سلطان بن فھد بن سلمان، استعداده للتكفل بعلاج حسان، وذلك خلال مكالمة ھاتفیة اطمأن فیھا على صحة الطفل.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة تبين تحسن حالة الذراع بزعم معالجتھا بالخل في مستشفى عسیر، بینما تثبت الصور المنشورة بحساب والده استمرار معاناته من تورم يده وإصابتھا بجروح تشبه الحروق.

يذكر أن صحة عسیر، قد أوضحت أن التشخیص الأولي لحالة الطفل، يشیر إلى احتمال تعرضه للدغ من أحد أنواع قنديل البحر، والتي تعطي أعراضًا جلدية مثل الاحمرار وفقاعات وتقرحات بالجلد، مع أعراض حرقان جلدي وآلام شديدة، لمكونات بحرية معينة، كونه تعرض للإصابة في منطقة بحرية.



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