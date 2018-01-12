الأمير سلطان بن فهد يتدخل لعلاج شاب مصاب بلدغة حيوان بحري
كشف الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب محمد العسيري، أن الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، رئيس الاتحاد السعودي للغوص، اتصل بوالد المصاب بلدغه حيوان بحري غريب، لترتيب إجراءات علاجه.
وقال “ شكرًا أبا فهد، اتحاد الغوص معك في أيدٍ أمينة ” ، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الدرب العام ثم إلى مستشفى عسير المركزي .
كما ناشد العسيري وزارة الصحة قائلا: “ المراكز الساحلية بحاجة لتدريب بعض منسوبيها “ .
يذكر أن الشاب تعرض للدغة من حيوان بحري غريب في شاطئ المعجز بالشقيق، تسببت في تغير لون جلده إلى اللون الأسمر وظهور فقاعات به.
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سعد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
الطيب مايستغرب من هل الطيب
اسال الله ان يوفق ال سعود جميعا احبو شعبهم والشعب يحبهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 23047 ] نشر منذ 5 ساعات
امنت بالله وش ذا الحيوان
امس جتني الصوره بس ما عرفتها عن ايش حسبتها حروق
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25384 ] نشر منذ 2 ساعتين
على حسب ماوصلني أنه شفي تمامآ🤔
مفارق أحبابه[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يشفيه ويعافيه.. الظاهر والعلم عند الله ان اللي لدغه قنديل بحر او نوع من الاسماك الصخرية يسمونها دجاج البحر. نسأل الله له العافية والشفاء العاجل