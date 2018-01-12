الأمير سلطان بن فهد يتدخل لعلاج شاب مصاب بلدغة حيوان بحري

أبها(صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب محمد العسيري، أن الأمير سلطان بن فهد بن سلمان، رئيس الاتحاد السعودي للغوص، اتصل بوالد المصاب بلدغه حيوان بحري غريب، لترتيب إجراءات علاجه.

وقال “ شكرًا أبا فهد، اتحاد الغوص معك في أيدٍ أمينة ” ، حيث تم نقل المصاب إلى مستشفى الدرب العام ثم إلى مستشفى عسير المركزي .

كما ناشد العسيري وزارة الصحة قائلا: “ المراكز الساحلية بحاجة لتدريب بعض منسوبيها “ .

يذكر أن الشاب تعرض للدغة من حيوان بحري غريب في شاطئ المعجز بالشقيق، تسببت في تغير لون جلده إلى اللون الأسمر وظهور فقاعات به.

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