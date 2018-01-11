صحة عسير: قنديل البحر تسبب في تورم وجروح في ذراع شاب

محمد بن طحيطح (صدى):

استقبلت طوارئ مستشفى عسير المركزي فجر اليوم حالة لشخص – ١٤ عاما – وبه تورم وجروح تشبه الحروق بالذراع الأيمن وتم مناظرته فوراً بواسطة فريق طبي مختص مكون من أطباء الطوارئ وأطباء الحروق والتجميل وأطباء الجلدية.

أوضح المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، أنه بعد التشخيص الأولي فأنه يُحتمل تعرضه للدغ من أحد أنواع ( قنديل البحر ) والتي تُعطي أعراض جلدية مثل الإحمرار وفقاعات جلدية وتقرحات بالجلد مع أعراض حرقان جلدي والآم شديدة ، كما يحُتمل أيضاً أن الأعراض التي ظهرت لديه قد تكون نتيجة لحساسية شديدة لمكونات بحرية معينة كونه تعرض للإصابة في منطقة بحرية كما أفاد ذويه.

ويتابع الفريق الطبي المختص حالة الطفل، والذي تم تنويمه في قسم الحروق تحت العلاج التحفظي، ولله الحمد، فإن حالة المريض مستقرة و في طور التحسن و لايوجد علامات احتشاء عضلي داخلي أو نقص في التروية الشريانية لليد ( في الوقت الحالي ) ، ونرجوا الشفاء العاجل له.

وتدعو ” صحة عسير ” الجميع إلى متابعة أبنائهم خصوصاً في موسم الإجازة وملاحظتهم بشكل مستمر خصوصاً خلال التنزه في المتنزهات البحرية التي تكثر بها أنواع مختلفة من الكائنات البحرية والتي منها كائنات سامة مع اتباع تعليمات الجهات الأخرى ذات الاختصاص في ذلك .