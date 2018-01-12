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بالصور.. جولة تفتيشية على البسطات العشوائية في بيش

بالصور.. جولة تفتيشية على البسطات العشوائية في بيش
تركي السالم(صدى):

قامت بلدية بيش اليوم الجمعة بجولة تفتيشية على البسطات العشوائية بالشارع العام وطريق البحر .

وقال الحساب الرسمي لبلدية محافظة بيش عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” قامت بلدية بيش بجولة تفتيشية اليوم الجمعة 25 ربيع الآخر على البسطات العشوائية بالشارع العام وطريق البحر وتم خلالها متابعة أماكن التخزين ومصادرة المواد الغذائية الغير صالحة ” .

وأضاف: ” البلدية تدعوا الإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية عبر رقم الطوارئ 050 289 5273 ، أو على الرقم الموحد ” 940 ” .


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