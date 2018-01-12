متابعات(صدى):

أشارت نتائج دراسة لشركة كريتيو IDC، بعنوان ” هل بإمكان الآلات أن تكون مبدعة “، تأكيد 64% من المستطلعين على تحقيق الآلات لفوائد عديدة للشركات بحلول 2020.

وأكد المدير العام للأسواق الناشئة لدى كريتيو ديرك هينكة، إن التسويق سيشهد تحولا ديناميكيا؛ بسبب الذكاء الاصطناعي الذي سينتشر بصورة متزايدة في الاقتصاد العالمي.

وأعلن أن 34% من المعلنين والمسوقين يستخدمون التقنيات الرقمية في الاتصالات التسويقية الشخصية، و50% يستخدمون التكنولوجيا الرقمية في الاتصالات التسويقية، وأكثر من 30% يخططون لاستخدام التكنولوجيا الرقمية لتخصيص المحتوى الإبداعي في المستقبل.