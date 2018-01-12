إصابة 3 حراس في سجن فرنسي بجروح إثر هجوم نفذه المخطط لاعتداء جربا بتونس

باريس(صدى):

أصيب ثلاثة حراس في سجن بشمال فرنسا بجروح طفيفة إثر هجوم بالسلاح الأبيض نفذه الألماني كريستيان غانزارسكي العقل المدبر لاعتداء جربا في تونس 2002، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر متطابقة، أمس الخميس.

وأعلنت نيابة مكافحة الإرهاب فتح تحقيق حول محاولة اغتيال ممثلين للسلطات العامة من قبل مجموعة إرهابية.

وأكد مدير السجون في المناطق ألان جيغو، أن موقوفًا يقضي عقوبة طويلة ويواجه إمكان ترحيله إلى الولايات المتحدة هاجم ثلاثة حراس بالسلاح الأبيض وأصابهم بجروح طفيفة، في سجن فاندان لو فييه بالقرب من لانس.

وقال مصدر نقابي، إن الأمر يتعلق بغانزارسكي الذي حكم عليه بالسجن 18 عامًا حول دوره الأساسي في التحضير للاعتداء على كنيس جربا في تونس، الذي أوقع 21 قتيلا في أبريل 2002، ولم تنف سلطات السجن هذه المعلومات. ويضم السجن الواقع على بعد 30 كلم جنوب ليل، نحو مئة معتقل حاليًا.