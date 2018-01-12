” أحد المسارحة ” تكثّف أعمال الرش ومكافحة الأمراض

عبدالعزيز القثامي(صدى):

كثفت فرق المكافحة الحشرية ببلدية محافظة أحد المسارحة أعمالها في رش أماكن تجمعات المياه والمستنقعات ومكافحة نواقل الأمراض في عدد من أحياء المحافظة والقرى التابعة لها على فترات متعددة .

وأوضح رئيس البلدية المهندس سلمان الفيفي، أن جهود البلدية في محاربة الحشرات تتواصل على مدار الساعة وفق البرنامج المعد لذلك , مشيراً إلى أن أعمال الرش تجري بصورة دورية على مختلف أحياء محافظة أحد المسارحة والفري التابعة لها مع التركيز على مناطق تجمعات المياه، والإجراءات تأتي في إطار الخطة الشاملة للمكافحة المتكاملة بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الآفات المهددة للصحة العامة.

ودعا المهندس الفيفي جميع المواطنين والمقيمين للتفاعل مع البلدية والإبلاغ الفوري عن طريق مكتب الخدمات بالبلدية أو الاتصال في حالة وجود مخلفات من شأنها الإضرار بالصحة عبر رقم عمليات البلدية 940 أو الخدمات الإلكترونية الأخرى.