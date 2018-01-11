توجيه 3 وزارات لتنفيذ آلية تسديد الدعم السكني لفئات الرعاية

عادل الحربي (صدى):

أعلن ماجد الحقيل، وزير الإسكان، تنفيذ 3 وزارات لآلية تسديد أقساط الدعم السكني عن الفئات التي ترعاها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بعد موافقة مجلس الوزراء.

وأكد ” الحقيل ” ، أن الآلية ستتم بالتنسيق بين كل من وزارات الإسكان والمالية والعمل؛ مساهمة في توفير الحلول السكنية الملائمة لشرائح المستحقين.

وأشاد وزير الإسكان بدور القيادة الرشيدة في اهتمامها بجميع الفئات في مختلف المجالات ومن بينها الإسكان؛ لتحقيق الدعم السكني للأسر المستحقة وعلى رأسهم مستفيدي الضمان الاجتماعي، والفئات المشمولة بالرعاية الاجتماعية.