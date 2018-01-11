” الخرشوف ” و” جوزالهند ” أطعمة تنقص الوزن

متابعات(صدى):

يعاني الكثير من السمنة المفرطة، ولاينجح الكثيرون والكثيرات في الانتظام بنظام غذائي معين لإنقاص الوزن، ولا يعلم معظمنا الأطعمة التى يجب الحرص على تناولها باستمرار للتخلص من تلك الأزمة بعيدا عن الأنظمة الغذائية الأخرى.

فهناك مجموعة من الأطعمة التى تساعد فى التصدى لمشكلة السمنة ولا تدرج ضمن الأنظمة العذائية القاسية، منها الخرشوف، الذي يساعد في إنقاص الوزن بصورة كبيرة.

ويعتبر أيضًا تناول جوز الهند يساعد في حرق الدهون سريعا ،ويزيد من عملية التمثيل الغذائى فى الجسم.

ويساعد تناول بعض الفواكهة فيً فقدان الوزن أيضا منها التوت البرى، البرتقال واليوسفي.