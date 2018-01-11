4 مميزات جديدة في تطبيق مسنجر

عادل الحربي(صدى):

حصل تطبيق فيس بوك مسنجر على الكثير من المزايا الرائعة، التي تتيح للمستخدمين القيام بأشياء تلامس حياتهم اليومية.

وتقدم جريدة ” صدى ” 4 نصائح لمستخدمي تطبيق فيس بوك مسنجر

يتيح فيس بوك مسنجر إمكانية التحكم في المنازل الذكية، حيث يتيح لك التحكم بالإضاءة ودرجة الحرارة والكثير غيرها، وذلك عن طريق إرسال رسالة لبوت Netatmo Smart Home Bot.

ويطلق مسنجر استخدام الرموز التعبيرية العملاقة خلال محادثات الفيديو التي تقوم بها، وتجد هذه الرموز في الجزء السفلي من الشاشة، حيث تمنح هذه الميزة للمستخدم إضافة الفلاتر والأقنعة، وردود الفعل.

ويمكن للمستخدم تعيين الرسالة لحذف نفسها بعد فترة معينة من قراءتها، كل ما عليك فعله وأنت ضمن المحادثة النقر على الزر الموجود في أعلى يمين الشاشة، ثم قم باختيار محادثة سرية، بعدها قم بالضغط على زر الساعة ضمن المحادثة لتحديد الوقت الذي تريده لتختفي الرسالة، ثم قم بإرسال الرسالة.

كما يمكن لمستخدمي مسنجر اللعب مع الأصدقاء، ولبدء اللعبة، اضغط على أيقونة وحدة التحكم في الزاوية اليمنى السفلى من التطبيق، ثم قم باختيار اللعبة، وسيكون هناك خيار متاح لاختيار الأصدقاء الذين تود اللعب معهم.