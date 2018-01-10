بعد أيام من استدعائه.. إخلاء سبيل ” منقذ الرضيع ” على خلفية انتشار ” شيلة “

محمود البلوي(صدى):

أطلقت النيابة العامة، سراح مدير مدرسة المويلح الإبتدائية بمحافظة ضباء بتبوك، والمعروف إعلاميًا بـ ” منقذ الرضيع ” ، وذلك بعدما استدعته مطلع يناير الجاري للتحقيق.

وأكدت مصارد، اليوم الأربعاء، أن إطلاق سراح المدير، الذي ساهم في إنقاذ طفل رضيع كان والده يهدد بقتله بعدما دخل به لساحة المدرسة – جاء بناءً على كفالة حضورية.

كانت النيابة قد استدعت المدير بعد تلقي الجهات الأمنية شكوى بشأن ” شيلة ” منتشرة تتضمن مدحاً للمدير، وإشادة بمشاركته في إلهاء والد الطفل وإنقاذه.