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بعد أيام من استدعائه.. إخلاء سبيل ” منقذ الرضيع ” على خلفية انتشار ” شيلة “

بعد أيام من استدعائه.. إخلاء سبيل ” منقذ الرضيع ” على خلفية انتشار ” شيلة “
محمود البلوي(صدى):

أطلقت النيابة العامة، سراح مدير مدرسة المويلح الإبتدائية بمحافظة ضباء بتبوك، والمعروف إعلاميًا بـ ” منقذ الرضيع ” ، وذلك بعدما استدعته مطلع يناير الجاري للتحقيق.

وأكدت مصارد، اليوم الأربعاء، أن إطلاق سراح المدير، الذي ساهم في إنقاذ طفل رضيع كان والده يهدد بقتله بعدما دخل به لساحة المدرسة – جاء بناءً على كفالة حضورية.

كانت النيابة قد استدعت المدير بعد تلقي الجهات الأمنية شكوى بشأن ” شيلة ” منتشرة تتضمن مدحاً للمدير، وإشادة بمشاركته في إلهاء والد الطفل وإنقاذه.


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