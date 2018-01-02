النيابة العامة تستدعي ” منقذ الرضيع ” بعد تلقيها شكوى ضده

محمود البلوي(صدى):

قامت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، باستدعاء مدير مدرسة المويلح الابتدائية بمحافظة ضباء في تبوك، والمعروف إعلامياً بـ ” منقذ الرضيع ” ، وذلك بعد مساهمته في إنقاذ طفل رضيع كان والده يهدد بقتله بعدما دخل به لفناء المدرسة.

ويذكر أن النيابة العامة تحقق مع مدير المدرسة على خلفية انتشار ” شيلة ” تتضمن مدحًا له وإشادة بمشاركته في إلهاء والد الطفل وإنقاذه، بعد تلقي الجهات الأمنية شكوى بشأن الشيلة ومضمونها.

وأكد شقيق المدير، أنه استُدعي كذلك للتحقيق، مشيرًا إلى أن الشيلة المشار إليها لا تتضمن أي إساءة لشخص أو قبيلة.