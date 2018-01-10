تفاصيل جديدة في قضية إرهاب القطيف.. المتهمون تلقوا دعم خارجي

خالد الضبيبي(صدى):

أعلنت النيابة العامة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، خلال جلسة لمحاكمة أحد متهمي أحداث القطيف الإرهابية، أن الإرهابيين تلقوا دعم من إحدى الدول عبارة عن 70 صندوق أسلحة “رشاشات ومسدسات”.

وضبطت الجهات الأمنية الأسلحة المدعومة من قبل الدول الخارجية، مخبأة داخل إحدى المزارع بالقصيم، ومن ثم نقلها بعد ذلك عبر مركبات مسروقة.

وتمثلت التهم في تمويل الإرهاب، وتلقي أموال للأعمال الإرهابية، والسعي لزعزعة الأمن والنسيج الاجتماعي، بالإضافة لإحراق غطرات مركبات بهدف إثارة الفتنة.

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