محاكمة مواطن اعتدى على رجال الأمن في القطيف

خالد الضبيبي(صدى):

مثل مواطن قام بالاعتداء المسلح على رجال الأمن في القطيف، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض.

ووجهت النيابة العامة عدة تهم ضد المواطن من بينها الخروج المسلح على سلطات ومؤسسات الدولة بإطلاق النار على نقاط الضبط الأمني في بلدتي عنك والعوامية، وعلى الدوريات الأمنية بكورنيش محافظة القطيف.

وقام المتهم بالاشتراك مع ذوي التوجهات المنحرفة، وبحوزته أسلحة نارية؛ للشروع في قتل رجال الأمن.