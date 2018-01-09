إقالة وزير بريطاني من منصبه بسبب ” فعل مشين “

لندن(صدى):

أقيل عضو البرلمان البريطاني، مارك غارنييه، من منصبه كوزير للتجارة الخارجية، في تعديل وزاري أجرته رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بعد أن لاحقته اتهامات بأنه قام بفعل مشين.

وقال الوزير البريطاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : حزين لأني فقدت عملي لكني سأظل أدعم رئيسة الوزراء بقوة.

وكان تحقيقا قد أجراه مكتب مجلس الوزراء البريطاني مع غارنييه في ديسمبر الماضي وجد أنه لا يوجد دليل على أنه ” انتهك معايير السلوك المتوقعة ” ، بعد أن اعترف بطلبه من معاونته شراء ألعاب جنسية.