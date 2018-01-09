تفاصيل إنقاذ طياري مقاتلة المملكة باليمن

نايف السالم(صدى):

تمكنت عمليات البحث، والإنقاذ القتالي- السرب 99-، إنقاذ طيارين سقطت طائرتهما الـ ” ترنادو ” المقاتلة، بعد إصابتها بخلل فني مفاجئ، خلال عملية نوعية، في صعدة باليمن.

ونجحت القوات ، باستخدام طائرات ” كوغر ” ، من الانتقال سريعا لموقع سقوط المقاتلة، والبحث عن الطيارين وإنقاذهما واستعادتهما سالمين تماما، حيث تم إجلاؤهما من عمق الأراضي اليمنية.

ويختص السرب المذكور بتنفيذ مهامه والدخول إلى مسرح عمليات العدو مروحيات ” كوغر ” ، وهي الأفضل عالمياً، وتتسع لحمل 20 عسكرياً بالإضافة إلى طاقمها، وقادرة على التزود بالوقود في الجو، ومزودة بتسليح ثقيل قوي يمكّنها من الاشتباك مع العدو وتدميره، مع قاذف صواريخ يحتوي على 19 صاروخاً عيار ” 68MM ” ، كما تحمل المروحية (2) بود رشاش عيار ” 20MM ” .

وكانت قيادة التحالف أعلنت الأحد، سقوط طائرة سعودية، أثناء عودتها من مهمة عملياتية داخل الأراضي اليمنية، بعد تعرضها لخلل فني، موضحةً أنه تم إخلاء طيارَين بعد عملية بحث وإنقاذ مشتركة.