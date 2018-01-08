” أركاد ” تعلن 12 وظيفة فنية في الشرقية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة أركاد للمقاولات والهندسة والإنشاء والطاقة والصناعة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة فنية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادات الدبلوم بعدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركة في المنطقة الشرقية.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساح أراضٍ (عدد 3 وظائف).

– مساعد مساح الأراضي (عدد 9 وظائف).

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 يناير 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مارس 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول من (هنــــــــــــا)