شرطة مكة توضح ملابسات مقطع حفل الزفاف ” المثلي ” بين شابين

نايف السالم(صدى):

أصدرت شرطة مكة بيانًا، حول مقاطع الفيديو التي جرى تداولها مؤخراً لأحد الشباب يرتدي زياً نسائياً في حفل زفاف ” مثلي ” برفقة مجموعة من الشبان داخل استراحة في العرضيات .

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أنه إشارة لمقاطع الفيديو المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها احد الشباب يرتدي زياً نسائياً مع مجموعه من مرافقيه، فقد تلقت شرطة محافظة العرضيات بلاغاً فجر يوم الجمعه ١٤٣٩/٤/١١هـ من أحد المواطنين مفاده انه كان مدعواً في حفل شعبي بأحد الاستراحات الخاصة، وأثناء ذلك تفاجأ المدعوون بدخول بعض الشباب أحدهم يرتدي ملابس نسائيه في مشهد تمثيلي لحفل زفاف.

وأضاف أنه اتُخذت إجراءات الضبط ، وتحديد هوية الشاب المتشبه بالنساء ومرافقيه، والقبض عليهم، وإيقافهم، واحالة القضية للنيابة العامة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.