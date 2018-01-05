بالفيديو.. الطلاب بين موسم الاختبارات ولعبة الموت

بدور السيد(صدى):

رصدت قناة الإخبارية، لقطات مما يسمى ” لعبة الموت ” بين الطلاب أثناء موسم الاختبارات الدراسية، وذلك على خلفية نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجاري، وبدء فترة الاختبارات.

وتتكرر المخالفات والعادات السلبية والسلوكيات الخاطئة بين أوساط الطلاب، كمشهد معاد في هذه الفترة من كل عام، مستغلين غياب الأهل عن مراقبة أبنائهم خلال هذه الفترة.

فبعد ساعات قليلة من انتهاء الاختبار، يحتشد الطلاب في أماكن التفحيط المعروفة لديهم، ومن ثم تبدأ لعبة الموت باستخدام سياراتهم.

ويقود الطلاب سياراتهم بسرعة جنونية، ومن ثم يتوجهون يمينا ويسارا دون مراعاة وقوع أي حوادث مرورية، ليبدأ من هنا الخطر الحقيقي حيث تنقلب اللعبة إلى كارثة حقيقية ويتعرض العديد منهم للموت أو للإصابات الخطيرة.

وتضمنت أماكن التفحيط أيضا، مركز تسويقي للمواد المسكرة والمخدرة بين أوساط الطلاب، وسط محاولة مسوقي ” المخدرات ” لجذب شريحة استهلاكية جديدة من الطلاب إلى عالمهم المميت.

وبدأ نحو 27% من المفحطين هذه الممارسة السيئة بالمرحلة الدراسية، كما ظهر 70% من مدمني ” الحشيش ” بين أوساط الطلاب.