بعد حادث الدبلوماسية البريطانية.. مطالبات بمسح أمني لسائقي ” أوبر وكريم “

لندن(صدى):

انتشرت حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين، وخاصة من مستخدمي خدمات ” أوبر وكريم ” ، بعد حادث الدبلوماسية البريطانية.

وناشد الدكتور سعد عطية الغامدي، شاعر وأكاديمي، بضرورة مسح أمني لسائقي خدمة ” أوبر ” ، و ” كريم ” ؛ للاطمئنان على المواطنين، وضمان الحفاظ عليهم من أي ضرر يلحق بهم.

وتسائل ” الغامدي ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هل لدينا لسائقي أوبر وكريم، مسح أمني يطمئن إليه المستفيدون من الخدمة “.

وترجع تفاصيل الواقعة، إلى ارتكاب أحد سائقي ” أوبر ” ، باغتصاب ” ريبيكا دايك ” ، إحدى موظفات السفارة البريطانية في بيروت، ومن ثم خنقها وترك جثتها.

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