بعد حادث الدبلوماسية البريطانية.. مطالبات بمسح أمني لسائقي ” أوبر وكريم “
انتشرت حالة من الخوف والهلع وسط المواطنين، وخاصة من مستخدمي خدمات ” أوبر وكريم ” ، بعد حادث الدبلوماسية البريطانية.
وناشد الدكتور سعد عطية الغامدي، شاعر وأكاديمي، بضرورة مسح أمني لسائقي خدمة ” أوبر ” ، و ” كريم ” ؛ للاطمئنان على المواطنين، وضمان الحفاظ عليهم من أي ضرر يلحق بهم.
وتسائل ” الغامدي ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” هل لدينا لسائقي أوبر وكريم، مسح أمني يطمئن إليه المستفيدون من الخدمة “.
وترجع تفاصيل الواقعة، إلى ارتكاب أحد سائقي ” أوبر ” ، باغتصاب ” ريبيكا دايك ” ، إحدى موظفات السفارة البريطانية في بيروت، ومن ثم خنقها وترك جثتها.
أقرأ أيضا :
بالصور .. قاتل دبلوماسية بريطانيا في بيروت يروي تفاصيل جريمته
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25128 ] نشر منذ 21 دقيقة
موسوس الغامدي
السالفة فبيروت
وش دخلنا احنا🤔