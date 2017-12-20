بالصور .. قاتل دبلوماسية بريطانيا في بيروت يروي تفاصيل جريمته

لندن(صدى):

اعترف قاتل الدبلوماسية البريطانية، ريبيكا دايكس (30 عامًا) في العاصمة بيروت، عقب إلقاء القبض عليه أمس الإثنين، ويدعى ” طارق ” ، وهو يعمل سائق تاكسي لشركة ” أوبر “، بجريمته خلال التحقيقات، إذ قال إنه أقلّ “دايكس” من منطقة الجميزة في وسط بيروت، الجمعة الماضي، بعد سهرة في النادي الليلي “ديمو” بصحبة أصدقائها وخرجت برفقة اثنتين من صديقاتها، قبل أن تصعد للتاكسي بمفردها وطلبت منه إيصالها لمنطقة الأشرفية، لكنه بعد أن لاحظ حالة التركيز الضعيفة لديها بفعل الكحول، انحرف بها إلى منطقة خلاء على أوتوستراد المتن السريع في محاولة لاغتصابها بحسب قناة “أو تي في”.

وذكرت القناة، أن السائق حاول اغتصاب الدبلوماسية على جانب الطريق السريع في منطقة مقفرة في وقت متأخر من الليل، ثم أجهز عليها بخنقها بواسطة حبل رفيع، وبعد ذلك قام برمي جثتها، ولاذ بالفرار.