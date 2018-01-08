تفاصيل العثور على رضيع ملقى بالطريق

نايف السالم(صدى):

بعد انتشار مقطع فيديو، يظهر عثور أحد المواطنين على طفل رضيع ملقى على رصيف أحد الطرقات، أمس الأحد، كشف المواطن محمد الشهراني الذي عثر على الطفل، عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في مكة المكرمة منذ 3 أشهر.

وقال ” الشهراني ” إن الحادثة وقعت في السادس من أكتوبر الماضي، بحديقة الحج في مكة المكرمة، عندما دخل بالخطأ في أحد الشوارع المؤدية لحي الحج بقب أداءه صلاة الجمعة.

وتابع ” الشهراوي “، أن أحد عمال النظافة استوقفه بالشارع؛ ليكشف له عن وجود طفل صغير في الحديقة المشار إليها.

وأكد المواطن، أنه بعدما ذهب وكشف عن وجه الطفل الذي تبيَن أنه رضيع حديث الولادة، أبلغ الجهات الأمنية على الفور، التي وجهت بدورها بعضا الأسئلة له، ثم سلَمت الطفلة لأحد المستشفيات للكشف عليها.

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