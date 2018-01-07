بالفيديو.. العثور على رضيع ملقى بأحد الطرق

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن يعثر على رضيع ملقى بأحد الطرق، وبجانبه ” رضاعته “.

وأوضح المقطع، عدد من الأشخاص برفقة المواطن ومن بينهم سيدة، حيث كانوا يتناقشون حول كشف وجه الطفل أو لا.

وبيَن الفيديو، أن المواطن كان يخشى أن يلمس الطفل أو يكشف وجهه، حتى لا تضيع بصمات من ألقى به في الطريق، ولكنهم كشفوا وجهه بالنهاية.