بالفيديو.. العثور على رضيع ملقى بأحد الطرق
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمواطن يعثر على رضيع ملقى بأحد الطرق، وبجانبه ” رضاعته “.
وأوضح المقطع، عدد من الأشخاص برفقة المواطن ومن بينهم سيدة، حيث كانوا يتناقشون حول كشف وجه الطفل أو لا.
وبيَن الفيديو، أن المواطن كان يخشى أن يلمس الطفل أو يكشف وجهه، حتى لا تضيع بصمات من ألقى به في الطريق، ولكنهم كشفوا وجهه بالنهاية.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 1 ساعة
بعد تطبيق الحمض النوويDNA
معد بيكون في مشكلة مع اللقطاء.
البصمات ماتطلع مع البشره الحية🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 1 ساعة
البصمات تبان فاالجثه
أما البشرة الطرية
ماتبان فيها.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 7954 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
محمد[ عدد التعليقات: 2279 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل باي ذنب رمي الطفل بسبب الزنا لا حول ولا قوة الا بالله اطالب بتحليل الطفل والكشف عن المجرميين مايخافون الله
معلمة[ عدد التعليقات: 206 ] نشر منذ 1 ساعة
يابعد قلبي حسبنا الله ونعم الوكيل
الروقي[ عدد التعليقات: 251 ] نشر منذ 1 ساعة
اقترح تحليل دي ان اي لكل مواطن ومواطنه حيث انه مطلوب ويكون في بطاقة الاحوال مثل مايكون فصيلة الدم في رخصة السواقه … وبكذا اي لقيط يتم فحص دي ان اي حقه وبالطبع سيتواجد دي ان اي مشابه له في نظام الاحوال المدنيه من الرجال والنساء او من رجل او امرأه كون اللقيط اباه او امه اجانب … وبكذا كل لقيط يجد ابويه وتنتهي المعاناه …
يكبر بكره يعيش بهم وغم وحزن بسبب معرفته بحقيقته …
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25051 ] نشر منذ 33 دقيقة
أبشرك ياالروقي
هذا الأقتراح كان بداية أنطلاقتة من هنا
من صحيفة صدى الموقرة
قبل سنتين
وتم تطبيقه الأن
ومو بس هو
بل عدة أقتراحات
وأتمنى من الجميع يساهم في بناء هذا البلد المعطاء
في ناس تقرأ وتتابع وتتفاعل
وجزاهم الله خير جميع😘