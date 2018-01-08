خطة توطين منافذ تأجير السيارات.. الإجراءات تبدأ من منصة ” دروب “

نايف السالم(صدى):

أعلنت مصادر، عن بدء إجراءات التوظيف والتدريب والدعم المالي للمواطنين، في منافذ تأجير السيارات، عبر منصة ” دروب “.

وأشار المصادر، إلى أن ذلك يأتي بهدف تأهيل المواطنين للعمل في نشاط الأجرة، ومقارنة ببيانات السائقين لدى شركات توجيه المركبات المرتبطة بمنصة ” وصل ” ، وربط التراخيص بالحصول على التدريب المطلوب.

كما أوضحت، أنه سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عمليات التأجير ورصد مخالفات قرار التوطين فيما يندرج النشاط تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قد أعلنت من قبل انه سيتم توطين منافذ تأجير السيارات بدءاً من مطلع رجب المقبل، والذي من المرتقب أن يسهم في توفير 200 ألف وظيفة للسعوديين في مكاتب التأجير وشركات توجيه المركبات.

ويستهدف برنامج التوطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي؛ بما يسهم في خفض معدلات البطالة، وتقليص الانكشاف المهني ” سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة ” في الأنشطة والقطاعات.