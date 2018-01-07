سعود القحطاني يحذر ” الحمدين ” من اعتقالات الهواجر

طلال الضوي(صدى):

علق مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني على رفض المعارض القطري الشيخ سلطان بن سحيم التصريح عن حفل قبيلة بني هاجر الذي تغنى أفراده بخادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين ، خشية ً من اعتقال تنظيم الحمدين لأفراده .

وقال مستشار الديوان الملكي سعود القحطاني عبر حسابه الرسمي على تويتر ” عاجل الشيخ سلطان بن سحيم ال ثاني: لم أصرح عن حفل الهواجر يصفعون تنظيم الحمدين حتى هذه اللحظة لكي لايقوم التنظيم المجرم باستقصاد الخيارين الهواجر بعد الغفران المره. وأما وقد قام التنظيم باعتقال ١٢ من أفراد القبيلة فانني أحذر وبشدة هذا التنظيم من عواقب هذه الخطوة المجنونة ” .

وفي تغريدة أخرى استطرد ” القحطاني ” قائلًا ” عاجل .. عيال الحمايل في قطر يصفعون تنظيم الحمدين حيث رفعوا أعلام دول الخليج كافة وكان الاحتفال على صوت شيلات تتغنى بالملك سلمان وولي عهده الأمين في حفل بني هاجر بمناسبة فوز أحد أبناء القبيلة الكرام وهو الشيخ سيف بن غانم الخيارين الهاجري في مزاين قطر ” .