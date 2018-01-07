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رئيس هيئة الطيران المدني يوجه رسالة لطفلة ذوي الاحتياجات الباكية

رئيس هيئة الطيران المدني يوجه رسالة لطفلة ذوي الاحتياجات الباكية
عادل الحربي(صدى):

وجه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي اعتذارًا رسميًا للطفلة التي ظهرت باكية بمقطع فيديو وهي تشكوا معاناتها من إجراءات التفتيش بالمطار ، حيث تفاعل مع مقطع الفيديو قائلًا ” بنتي العزيزة رسالتك وصلت وحقك علي ” .

وأشار ” التميمي ” إلى ضرورة أن تصبح مطارات المملكة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ليعد الطفلة بسعيه جاهدًا في العمل على تسهيل انتقالاتهم دون معاناة من التفتيش الأمني .

وكانت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى غلا ظهرت باكية في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ، تظهر خلاله وهي تناشد الجهات المختصة شاكية من آلية التفتيش التي تتعرض لها بالمطارات العامة ، والتي تتسبب لها في المعاناة خلال نقلها من كرسي إلى آخر .

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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا ريس الطيران ..لا شكر ولا معروف … يجب محاسبتكم والله لو ان هذه المعاناة حدثت في اوربا لكان اكبر مسؤل بالمطار قدمت استقالته..كم من انسان يتألم من تخلفكم … وشكراً للبطله الصغيره.. هذه ليست معاناتك وحدك بل معاناة الكثير الكثير ممن لديه ظروفك… الله يوففك ويسعدك ويكثر من امثالك

[ عدد التعليقات: 13715 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يعينك

[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 1 ساعة

لابد من المحاسبه وكلامك مجرد مسكنات قديمه شوف شغلك والا أعط الكرسي غيرك .انتبه من السيف الاجرب 😂😂😂

[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 10 دقائق

ياعمري عمرها تحاكي وهي مخنوقه انقهرت عليها لاحول ولاقوه الا بالله الله يحفظك ويشفيك يابعدي 💔 ويفرج عنك يارب

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