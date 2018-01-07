رئيس هيئة الطيران المدني يوجه رسالة لطفلة ذوي الاحتياجات الباكية
وجه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي اعتذارًا رسميًا للطفلة التي ظهرت باكية بمقطع فيديو وهي تشكوا معاناتها من إجراءات التفتيش بالمطار ، حيث تفاعل مع مقطع الفيديو قائلًا ” بنتي العزيزة رسالتك وصلت وحقك علي ” .
وأشار ” التميمي ” إلى ضرورة أن تصبح مطارات المملكة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ليعد الطفلة بسعيه جاهدًا في العمل على تسهيل انتقالاتهم دون معاناة من التفتيش الأمني .
وكانت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى غلا ظهرت باكية في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ، تظهر خلاله وهي تناشد الجهات المختصة شاكية من آلية التفتيش التي تتعرض لها بالمطارات العامة ، والتي تتسبب لها في المعاناة خلال نقلها من كرسي إلى آخر .
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#ذوي_الإعاقه لا حقوق لنا في مطار الحوف #هيئة_الطيران_المدني #الخطوط_السعودية #مطار_سكاكا_الجوف pic.twitter.com/Dcxi1OvcT3
— غلا عبدالله الخالدي (@g_alshael) January 7, 2018
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25097 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي غلا الخالدي
الله يسعدها
أنا من متابعينها🤗
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 421 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا ريس الطيران ..لا شكر ولا معروف … يجب محاسبتكم والله لو ان هذه المعاناة حدثت في اوربا لكان اكبر مسؤل بالمطار قدمت استقالته..كم من انسان يتألم من تخلفكم … وشكراً للبطله الصغيره.. هذه ليست معاناتك وحدك بل معاناة الكثير الكثير ممن لديه ظروفك… الله يوففك ويسعدك ويكثر من امثالك
توق[ عدد التعليقات: 13715 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يعينك
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22912 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
صداوي[ عدد التعليقات: 1488 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من المحاسبه وكلامك مجرد مسكنات قديمه شوف شغلك والا أعط الكرسي غيرك .انتبه من السيف الاجرب 😂😂😂
بنت النور[ عدد التعليقات: 654 ] نشر منذ 10 دقائق
ياعمري عمرها تحاكي وهي مخنوقه انقهرت عليها لاحول ولاقوه الا بالله الله يحفظك ويشفيك يابعدي 💔 ويفرج عنك يارب