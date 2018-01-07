رئيس هيئة الطيران المدني يوجه رسالة لطفلة ذوي الاحتياجات الباكية

عادل الحربي(صدى):

وجه رئيس هيئة الطيران المدني عبدالحكيم التميمي اعتذارًا رسميًا للطفلة التي ظهرت باكية بمقطع فيديو وهي تشكوا معاناتها من إجراءات التفتيش بالمطار ، حيث تفاعل مع مقطع الفيديو قائلًا ” بنتي العزيزة رسالتك وصلت وحقك علي ” .

وأشار ” التميمي ” إلى ضرورة أن تصبح مطارات المملكة صديقة لذوي الاحتياجات الخاصة ، ليعد الطفلة بسعيه جاهدًا في العمل على تسهيل انتقالاتهم دون معاناة من التفتيش الأمني .

وكانت طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة تدعى غلا ظهرت باكية في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق ، تظهر خلاله وهي تناشد الجهات المختصة شاكية من آلية التفتيش التي تتعرض لها بالمطارات العامة ، والتي تتسبب لها في المعاناة خلال نقلها من كرسي إلى آخر .

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