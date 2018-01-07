إحدى متحديات الإعاقة: مطار سكاكا لا يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة

علي العنزي(صدى):

اشتكت إحدى متحديات الإعاقة في المملكة، اليوم الأحد، من إهمال حقوق ذوي الإعاقة في مطار ” سكاكا ” بالجوف.

وقالت الفتاة، في فيديو نشرته غلا الخالدي، سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الإعاقة بالعالم وأصغر سفيره لمبادرة 10KSA، إنها دائما ما توجه مشكلة في التفتيش بمطار سكاكا الجوف، حيث يتم نقلها من مكان إلى آخر، دون مراعاة لظروف إعاقتها، لأنها مقعدة.

وأضافت أنها حاولت التوجه بالشكوى إلى ” الخطوط السعودية “، وإلى ” هيئة الطيران “، إلا أنها دائما ما يتم الرد عليها بـ” مالنا دخل “.