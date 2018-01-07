إحدى متحديات الإعاقة: مطار سكاكا لا يخدم ذوي الاحتياجات الخاصة
اشتكت إحدى متحديات الإعاقة في المملكة، اليوم الأحد، من إهمال حقوق ذوي الإعاقة في مطار ” سكاكا ” بالجوف.
وقالت الفتاة، في فيديو نشرته غلا الخالدي، سفيرة النوايا الحسنة من ذوي الإعاقة بالعالم وأصغر سفيره لمبادرة 10KSA، إنها دائما ما توجه مشكلة في التفتيش بمطار سكاكا الجوف، حيث يتم نقلها من مكان إلى آخر، دون مراعاة لظروف إعاقتها، لأنها مقعدة.
وأضافت أنها حاولت التوجه بالشكوى إلى ” الخطوط السعودية “، وإلى ” هيئة الطيران “، إلا أنها دائما ما يتم الرد عليها بـ” مالنا دخل “.
💄أم محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6371 ] نشر منذ 55 دقيقة
لا ان شاء الله المسؤولين ما يقصرون وان شاء الله يوفرون خدمات للمعاقين
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 50 دقيقة
صوتك وصل والخير بعم الجميع
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 50 دقيقة
بيعم
alfahd42[ عدد التعليقات: 13686 ] نشر منذ 49 دقيقة
الخطوط دائما مايقصرون في هذه الحالات بس مدري ليه للان مااخذو اكشن