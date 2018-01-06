القبض على نصاب بعد 9 سنوات من الاحتيال على المسنين

أبها(صدى):

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي التابعة لشرطة محافظة خميس مشيط، بالقبض على محتال، سرق كبار السن، لمدة وصلت إلى 9 سنوات.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة عسير، الرائد زيد محمد الدباش، إن شرطة خميس مشيط تلقت بلاغات عدة، في أوقات مختلفة، على مدار السنوات التسعة الفائتة، تفيد بأن هناك شخصا اعتاد إيهام كبار السن، بأنه أحد موظفي الجهات الحكومية؛ للحتيال عليهم وسرقتهم.

وأضاف الدباش، أن المحتال يخبر المسنين، بأنه أحد الموظفين الحكوميين، وأنه يرغب في الحصول على بياناتهم لمرافقتهم إلى داخل منازلهم، ثم يطلب منهم إخراج ما لديهم من أموال ومصوغات ذهبية، بحجة أن هناك لجنة حكومية، ستزورهم، وأنه يجب ألا تكون تلك الأموال والمصوغات الذهبية بالمنزل، ومن ثم يستلوي على ما يتم جمعه أمامه، ويفر هاربا.