الأمير خالد الفيصل: الأمر الملكي أسعد جميع أطياف الشعب

نايف السالم(صدى):

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم .

وقال الأمير خالد الفيصل في برقية خطية لخادم الحرمين الشريفين : ” أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة ، أسمى آيات الشكر والعرفان والامتنان بمناسبة صدور الأوامر الملكية الكريمة التي أسعدت جميع أطياف الشعب السعودي بما تحمله في طياتها من بشرى بالخير والعطاء والسخاء لرفع أعباء المعيشة عنهم، ولمواكبة الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الدولة رعاها الله لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وما تضمنته أوامركم الكريمة – رعاكم الله- من لفتة أبوية حانية تجاه شعبكم الوفي وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم “.

وختم سموه بالقول: ” أسال المولى عز وجل أن يحفظكم برعايته وأن يمد في حياتكم الغالية أعواماً مديدة، وأن يحفظ بلادنا في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة لمزيد من التقدم والازدهار والأمن والأمان”.