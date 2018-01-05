” الصحة المصرية ” توضح تفاصيل سقوط منطاد سياحي بالأقصر

القاهرة(صدى):

أوضحت وزارة الصحة المصرية تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث سقوط منطاد هوائي بمدينة الأقصر اليوم الجمعة .

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة ، أن الحادث أسفر عن سقوط حالة وفاة لسيدة إفريقية ، بالإضافة إلى 3 مصابين منهم فرنسي يعاني من خلع بمفصل الحوض ويتم إجراء عملية جراحية له حاليًا .

ولفت ” مجاهد ” إلى أن المصاب الثاني أرجنتيني الجنسية ، اصيب بكسر مستقر بالفقرة القطنية الأولى ولا يحتاج لتدخل جراحي ، فيما يعاني المصاب الفرنسي الثالث من تجمع دموي بالبطن وليس بحاجة إلى عملية جراحية .

ومن جانبها ، باشرت سلطات الطيران المدني الواقعة ؛ للتحقيق في حادث هبوط بالون طائر بشكل قوي ، حيث أصدرت بيانًا يفيد بإقلاع وهبوط 22 بالون طائر بواسطة 7 شركات بالأقصر ، لتحمل إجمالي 452 راكبًا ، إلا أنه هبطت جميع البالونات بسلام فيماعدا بالون واحد انحرف عن مساره ليهبط بشكل قوي حاملًا 20 راكب مما أدى إلى وفاة سيدة وإصابة آخرين ، ولا يزال التحقيق مستمر في أسباب الواقعة .