2017 أكثر الأعوام تميزا لميناء الملك عبد العزيز

عادل الحربي(صدى):

كشف المهندس وليد الفارس، بالإنابة عن مدير عام ميناء الملك عبد العزيز، حقيقة الاختناقات، ومشكلات حركة السفن القادمة والمغادرة.

وأعلن مساعد مدير الميناء، أن العام المنصرم من أكثر الأعوام تميزا في تاريخ الميناء، مؤكدا عدم حدوث أي اختناقات، وعدم نشوب أي مشكلات من ناحية حركة السفن.

وأشار ” الفارس ” ، إلى تطبيق عدد من المبادرات أهمها تطبيق مبادرة برنامج مجتمع الميناء، وتطبيق مبادرة فتح الحاويات خلال 24 ساعة فقط، وذلك بالتعاون مع الجمارك السعودية، والتي تعتبر من أهم إنجازات الهيئة العامة للموانئ خلال العام.