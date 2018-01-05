فرض عقوبات على 5 شركات إيرانية تتهمها بالمشاركة في صناعة الصواريخ البالستية

واشنطن(صدى):

فرضت الادارة الاميركية اليوم عقوبات مالية على خمس شركات إيرانية بعد اتهامها بالمشاركة في برنامج صناعة الصواريخ البالستية الإيرانية.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين في بيان :// إن خمس شركات صناعية، هي فروع لمجموعة باقري الصناعية التي سبق وأن وضعت على اللائحة السوداء الأمريكية، قد وضعت أيضا على هذه اللائحة، الامر الذي يجمد كل أصولها في الولايات المتحدة، ويمنع أي تعامل تجاري معها، كما يمنع دخولها إلى النظام المالي الأمريكي .

وأضاف : إن هذه العقوبات تستهدف كيانات اساسية متورطة في برامج الصواريخ البالستية التي تعطيها إيران أولوية على حساب البحبوحة الاقتصادية للشعب .