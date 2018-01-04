طريقة الحصول على جواز سفر جديد آليا

نايف السالم(صدى):

أتاحت إدارة الجوازات إمكانية طلب إيصال جواز السفر بعد تجديده بشكل آلي عبر منصة ” أبشر ” من خلال خدمة واصل .

وأوضحت الإدارة خطوات تقديم الطلب لإيصال الجواز عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، حيث لفتت إلى أن الخطوة الأولى تتمثل في تقديم نموذج إشعار التجديد للجواز من حساب المستفيد في منصة أبشر وتسليمه لموظف البريد ، ومن ثم يجب يجب إحضار الجواز القديم وتسليمه للموظف، كما يجب التأكد من العنوان الوطني المسجل أو تسجيل عنوان وطني جديد.

ولفتت إلى ضرورة سداد رسوم التوصيل المستحقة، بالإضافة إلى وضع الجواز القديم وإشعار التجديد في الملف المخصص لذلك وتسليمه لموظف البريد، ليتم إرسال الجواز المجدد مع القديم في النهاية إلى العنوان الوطني المسجل في ” أبشر ” .

وأشارت إدارة الجوازات السعودية إلى أن الخدمة أصبحت متاحة في مكة والرياض والمنطقة الشرقية.