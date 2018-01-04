” البيئة ” تعلن 7 إصابات بإنفلونزا الطيور في الرياض و حريملاء وضرماء

سعيد العجل(صدى):

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جهودها لإحتواء اندلاع مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) ، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالمرض بين الطيور خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية في المملكة (7) إصابات ، واحدة في محافظة حريملاء و(3) في ضواحي مدينة الرياض ، و(3) في محافظة ضرماء ، وجميع تلك الإصابات المسجلة في أحواش تربية تقليدية، عدا إصابة واحدة في مشروع إنتاج دواجن في محافظة ضرماء .

ميدانياً ، أنهت الفرق البيطرية في منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع فرق الأمانة وبدعم من إمارة المنطقة إجراءات التخلص الصحي الآمن من 6500طائر في (38 محل) في سوق الأهدل للطيور بجدة، التي أثبتت المسوحات الوبائية إصابة أحدها بالفيروس، وتم تطهير الموقع وإغلاقه والتقصي الوبائي عن أي إصابات في محيط السوق والمناطق المجاورة .

وفي محافظة الخرج ، أنهت الفرق الميدانية اجراءات التخلص الصحي الآمن من (٣٨٥ ألف) طائر في مشروع انتاج الدواجن الذي سبق الإعلان عن إصابته وتطهير الموقع وإغلاقه بشكل كامل .

بينما تتابع الفرق الميدانية في محافظات الخرج وحريملاء وضرماء والأحساء وبريدة ، إجراءات التخلص الصحي الآمن من الطيور المصابة في عدد من احواش التربية التقليدية في محيط المناطق التي تم اكتشاف الإصابة فيها والاعلان عنها، واستكمال خطة الطوارئ في تلك المواقع.

وفي جانب التشخيص المخبري بلغ عدد العينات التي وصلت إلى مختبر التشخيص البيطري بالرياض حتى هذا اليوم (2287 عينة) منذ بداية اندلاع المرض ، وجُمعت العينات بناء على بلاغات المواطنين، وإجراءات المسح الوبائي في محيط المناطق المصابة وكذلك غير المصابة لإكتشاف أي بؤر مرضية جديدة بشكل مبكر في مناطق المملكة المختلفة.

وبينت الوزارة أنها مستمرة في تلقي البلاغات عن حدوث المرض والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة به عبر الهاتف المجاني لغرفة طوارئ الثروة الحيوانية (8002470000)، إذ بلغ عدد البلاغات الواردة إليها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 14 بلاغاً تمت مباشرتها جميعاً ، في حين بلغ عدد الاستفسارات عن المرض 48 استفساراً ، وبذلك يصبح إجمالي البلاغات والاستفسارات 969 بلاغاً واستفسارا منذ بداية اكتشاف المرض.

وتؤكد الوزارة أن المرض لم يسبق ان سُجّل في البشر حسب تقارير منظمة الصحة العالمية ، و أن النتائج الإيجابية للمرض في المملكة كان مصدر النسبة الأكبر منها حتى الآن هو احواش التربية التقليدية (دجاج ، بط ، اوز ،رومي، نعام) بنسبة 75% ، تليها محلات وأسواق بيع الطيور بنسبة 12% ، تليها مشاريع انتاج الدواجن المرخصة بنسبة ١٠٪؜ وهذه المشاريع سجلت فقط في الرياض وأخيرا في الطيور البرية بنسبة ٣٪.

– وفي جانب التوعية والارشاد البيطري مازالت الوزارة تواصل جهودها التوعوية عن مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في الأسواق والتجمعات في جميع مناطق المملكة .