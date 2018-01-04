صورة قديمة لممرضات الحجاز يرحبن بسيدة مقبلة على الفحص
نشر المخرج فيصل الحربي، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة قديمة نشرتها مجلة المصور المصرية، تظهر إحاطة الممرضات بسيدة مقبلة لتلقى العلاج.
وعلق الحربي عليها قائلا : ” صورة نشرتها مجلة ” المصوّر ” المصرية في عدد كامل خاص عن المملكة ” .
وكتب على الصورة في ذلك الوقت : ” مضى الزمن الذي كانت فيه المرأة ترفض كل علاج.. وهذه سيدة في طريقها إلى قاعة الفحص في أحد المستشفيات، وقد أحاطت بها الممرضات.. إن سيدات الحجاز يرحبن بخدمات الطب ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 41029 ] نشر منذ 2 ساعتين
زمان يازمان ,,
,, راحوا الطينين الاولين ,,
رااايق[ عدد التعليقات: 3305 ] نشر منذ 2 ساعتين
حلو و رائع * أنك تقرأ تاريخ الماضي الجميل بالصور **
نمر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
لاجظ حجاب المراة كيف كان .. وهذا يدل على الفطرة السليمة لبنات الجزيرة نجر
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22806 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب