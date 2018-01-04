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صورة قديمة لممرضات الحجاز يرحبن بسيدة مقبلة على الفحص

صورة قديمة لممرضات الحجاز يرحبن بسيدة مقبلة على الفحص
علي القحطاني(صدى):

نشر المخرج فيصل الحربي، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة قديمة نشرتها مجلة المصور المصرية، تظهر إحاطة الممرضات بسيدة مقبلة لتلقى العلاج.
وعلق الحربي عليها قائلا : ” صورة نشرتها مجلة ” المصوّر ” المصرية في عدد كامل خاص عن المملكة ” .
وكتب على الصورة في ذلك الوقت : ” مضى الزمن الذي كانت فيه المرأة ترفض كل علاج.. وهذه سيدة في طريقها إلى قاعة الفحص في أحد المستشفيات، وقد أحاطت بها الممرضات.. إن سيدات الحجاز يرحبن بخدمات الطب ” .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 41029 ] نشر منذ 2 ساعتين

زمان يازمان ,,

,, راحوا الطينين الاولين ,,

[ عدد التعليقات: 3305 ] نشر منذ 2 ساعتين

حلو و رائع * أنك تقرأ تاريخ الماضي الجميل بالصور **

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

لاجظ حجاب المراة كيف كان .. وهذا يدل على الفطرة السليمة لبنات الجزيرة نجر

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