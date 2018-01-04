صورة قديمة لممرضات الحجاز يرحبن بسيدة مقبلة على الفحص

علي القحطاني(صدى):

نشر المخرج فيصل الحربي، على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة قديمة نشرتها مجلة المصور المصرية، تظهر إحاطة الممرضات بسيدة مقبلة لتلقى العلاج.

وعلق الحربي عليها قائلا : ” صورة نشرتها مجلة ” المصوّر ” المصرية في عدد كامل خاص عن المملكة ” .

وكتب على الصورة في ذلك الوقت : ” مضى الزمن الذي كانت فيه المرأة ترفض كل علاج.. وهذه سيدة في طريقها إلى قاعة الفحص في أحد المستشفيات، وقد أحاطت بها الممرضات.. إن سيدات الحجاز يرحبن بخدمات الطب ” .

