عبدالله السعيد يوضح حقيقة انتقاله للنادي الأهلي

نواف السالم(صدى):

نفى لاعب الأهلي المصري عبدالله السعيد، الأنباء المتداولة عن رحيله إلى نادي الأهلي السعودي، مؤكدأ انه لم يتلق أية عروض احتراف بشكل شخصي خلال الفترة الماضية.

وأوضح ” السعيد ” في تصريحات اليوم الخميس، أن أية عروض تصل بشأنه سيتم مناقشتها بشكل رسمي، على أن يبقى القرار النهائي للجهاز الفني والنادي معاً وأنه يحترم هذا القرار؛ لأنه يعرف دوره كلاعب في نادٍ بحجم النادي الأهلي.

وأكد اللاعب أن هناك تعاقدًا يربطه بالأهلي حتى نهاية الموسم، وأن هناك مفاوضات من جانب النادي لتجديد تعاقده.