شركات الاتصالات ترفع أسعار باقات الإنترنت

عادل الحربي(صدى):

عزمت شركات الاتصالات على رفع أسعار باقات الإنترنت هذا العام وجاء هذا القرار بعد الانتقاد الذي وجهه مجلس الشورى لهيئة الاتصالات لعدم قدرتها على ضبط سوق الاتصالات بالمملكة.

قدم العديد من العملاء كثير من الشكاوي على شركات الاتصالات بسبب ضعف الاتصال وارتفاع الأسعار وعدم جودة الخدمة.

وبررت شركة الاتصالات السعودية رفع الأسعار من أجل الحفاظ على الجودة.

وأعلنت الاتصالات السعودية قائمة بالأسعار الجديدة على النحو التالي: 105 ريالات لباقة 10 جيجا لمدة شهر، و210 ريالات لباقة 30 جيجا لمدة شهرين، و525 ريالا لباقة 300 جيجا لمدة ثلاثة أشهر.

وأبانت شركة زين الأسعار الجديدة كالتالي: 2 جيجا لمدة شهر بـ45 ريالا، و خمسة جيجا لمدة شهر بـ 65 ريالا، و عشرة جيجا لمدة ثلاثة أشهربـ199 ريالا، و200 جيجا لمدة ثلاثة أشهر بـ 299 ريالا .

وأوضحت شركة موبايلي أسعارها الجديدة وهي 5 جيجا ب 90 ريالا لمدة ثلاثة أشهر، و 10 جيا لمدة ثلاثة أشهر مع جهاز واي فاي 545 ريالا، و 300 جيجا لمدة ثلاثة أشهر ب 450 ريالا و 60 جيجا لمدة ستة أشهر مع واي فاي 775 ريالا و20 جيجا شهريا بـ 530.