المالية: حساب المواطن يغطي لمحدودي الدخل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية
أكد وزير المالية محمد الجدعان، على أن برنامج حساب المواطن يغطي لمحدودي الدخل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية من سلع غذاء ومشروبات وكهرباء ووقود، مشيرًا إلى أن الحساب يغطي كذلك ارتفاع الاسعار الناشئ عن فرض رسوم العمالة الاجنبية والرسوم المفروضة على القطاع الخاص.
وقال الوزير خلال حوار خاص بقناة السعودية الأولى، اليوم الاربعاء، إن الحكومة تعمل منذ سنوات على دراسة شرائح المجتمع من المواطنين، وحساب تكلفة البنزين على سبيل المثال قبل رفع الدعم وبعده، ومن ثم يتم وضع الفارق السعري في حساب المواطن حتى لا يتأثر مستحقو الدعم بارتفاع الاسعار.
وأضاف، أن هناك شريحة كبيرة أيضا كانت تستفيد من الدعم وهي لا تحتاجه، فإذا كان هناك مواطن يمتلك بيتا كبيرا فيه أكثر من سيارة وتجد بيته يستهلك الكهرباء بشكل كثيف ويمتلك القدرة المالية على تغطية تكاليفه فهذا النموذج لا يستهدفه برنامج حساب المواطن.
M-512[ عدد التعليقات: 907 ] نشر منذ 4 ساعات
ياحسرة بس 300 ريال ترضاها لك يمسئول !؟ السؤال موجه لك!؟
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 178 ] نشر منذ 3 ساعات
انتم يالوزراء اساس الفساد والبعض منكم يستفز المواطنين بتصريحات زي وجيهكم
مانبغالكم دعم خلو دعمكم لكم وخلو الاسعار زي ماهي
ونسلم منكم
حسبي الله ونعم الوكيل
الظامي[ عدد التعليقات: 738 ] نشر منذ 3 ساعات
مسكين الوزير هذا صار منشفه وهو الي في الواجهه وغيره الي يتخذ القرار
ابو بدر[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 18 دقيقة
ممكن ياوزير صوره لمنزلك عشان الناس تعرف ايش نوع المسكن