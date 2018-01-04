المالية: حساب المواطن يغطي لمحدودي الدخل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير المالية محمد الجدعان، على أن برنامج حساب المواطن يغطي لمحدودي الدخل ارتفاع تكاليف السلع الأساسية من سلع غذاء ومشروبات وكهرباء ووقود، مشيرًا إلى أن الحساب يغطي كذلك ارتفاع الاسعار الناشئ عن فرض رسوم العمالة الاجنبية والرسوم المفروضة على القطاع الخاص.

وقال الوزير خلال حوار خاص بقناة السعودية الأولى، اليوم الاربعاء، إن الحكومة تعمل منذ سنوات على دراسة شرائح المجتمع من المواطنين، وحساب تكلفة البنزين على سبيل المثال قبل رفع الدعم وبعده، ومن ثم يتم وضع الفارق السعري في حساب المواطن حتى لا يتأثر مستحقو الدعم بارتفاع الاسعار.

وأضاف، أن هناك شريحة كبيرة أيضا كانت تستفيد من الدعم وهي لا تحتاجه، فإذا كان هناك مواطن يمتلك بيتا كبيرا فيه أكثر من سيارة وتجد بيته يستهلك الكهرباء بشكل كثيف ويمتلك القدرة المالية على تغطية تكاليفه فهذا النموذج لا يستهدفه برنامج حساب المواطن.