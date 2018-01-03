العثور على جثة امرأة أندونيسية عليها آثار دماء أمام أحد المساجد بجدة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة جدة، اليوم الأربعاء، من ايجاد امرأة ملفوفة داخل بطانية ملقاة على الأرض أمام المسجد، وذلك عقب تقديم بلاغا يشير لذلك.

وبعد انتقال الدوريات الأمنية للموقع، اتضح أنها من الجنسية الأندونيسية تبلغ من العمر 45 عاما وبعد الكشف عليها من قبل الهلال الأحمر تأكد أنها متوفيه، مشيرة إلى أن تم ملاحظة وجود آثار دماء على وجه المرأة .

وتولى مركز شرطة النزهة والأدلة الجنائية التحقيق في الحادث بحكم الاختصاص .