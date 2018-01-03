أمجد طه يفضح تضليل التليفزيون الإيراني للشعب بشأن المظاهرات

طهران(صدى):

فضح الخبير في الشؤون السياسية والإستراتيجية، أمجد طه، التليفزيون الرسمي الإيراني، موضحاً أنه ينشر صوراً لنفس المظاهرة ويدعي أنها في أماكن متفرقة بالبلاد.

وقال ” طه ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” يحدث الان في ايران فضيحة تلفزيون إيران الرسمي.. نشر صور مباشرة لنفس العدسة ويقول انها في كرمانشاه (وتبعد عن العاصمة طهران حوالي 525 كم باتجاه الغرب. تقع كرمانشاه أقصى غرب إيران) ومدينة خرم آباد(تقع على جبال زاغروس في اقليم لرستان) بنفس الوقت ” .

وتدخل انتفاضة الشعب الإيراني يومها السابع على التوالي، مطالبين بسقوط المرشد الإيراني خامنئي، ونظام الملالي.

