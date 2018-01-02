ميناء جدة: مناولة 4,311,078 مليون حاوية في 2017
حقق ميناء جدة الإسلامي مناولة ” ٤,٣١١,٠٧٨ ” مليون حاوية خلال عام ٢٠١٧م بزيادة قدرها ” ٠,٣٢ ٪ ” عن العام الماضي، حيث بلغت الطنية الإجمالية المناولة ” ٥٥,٧ ” مليون طن من مختلف أنواع البضائع بزيادة “١,١٨ %” عن العام الماضي.
في حين وصلت حاويات المسافنة المناولة إلى ” ١,٩٢ ” مليون حاوية بزيادة ” ١٧,١% ” عن العام الماضي، معززة دور الميناء المحوري في المنطقة.
ويعكس ذلك ثقة الخطوط الملاحية العالمية في تجهيزات ومرافق الميناء الملاحية والتشغيلية وأسلوب العمل، إلى جانب استخدام التقنية الإلكترونية وربطه لوجستيًّا بالخدمات.
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