ميناء جدة: مناولة 4,311,078 مليون حاوية في 2017

نايف السالم(صدى):

حقق ميناء جدة الإسلامي مناولة ” ٤,٣١١,٠٧٨ ” مليون حاوية خلال عام ٢٠١٧م بزيادة قدرها ” ٠,٣٢ ٪ ” عن العام الماضي، حيث بلغت الطنية الإجمالية المناولة‏ ” ٥٥,٧ ” مليون طن من مختلف أنواع البضائع بزيادة “١,١٨ %” عن العام الماضي.

في حين وصلت ‏حاويات المسافنة المناولة إلى ” ١,٩٢ ” مليون حاوية بزيادة ” ١٧,١% ” عن العام الماضي، معززة دور الميناء المحوري في المنطقة.

ويعكس ذلك ثقة الخطوط الملاحية العالمية في تجهيزات ومرافق الميناء الملاحية والتشغيلية وأسلوب العمل، إلى جانب استخدام التقنية الإلكترونية وربطه لوجستيًّا بالخدمات.