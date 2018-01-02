” إثريوم ” تستعيد وصافة العملات الرقمية

علي القحطاني(صدى):

استعادت العملة الرقمية ” إثريوم ” مركزها في قائمة أكبر العملات الرقمية في العالم كثاني أكبر العملات، وذلك بعد وصولها إلى مستوى قياسي أعلى 900 دولار.

وسجلت ” إثريوم ” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا إلى 874 دولار بنسبة 13.05%، بعدما لامست 914 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وارتفعت القيمة السوقية للعملة الرقمية إلى 88 مليار دولار، قبل تراجعها إلى 84.5 مليار دولار، وذلك بعد تعزيز ” ريبل ” لمكاسبها إلى 4%، وهو ما أدى إلى تقليص هيمنة ” بتكوين ” على سوق العملات الرقمية.