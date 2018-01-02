عادات نوم خاطئة يجب تجنبها

متابعات(صدى):

يعد النوم لساعات طويلة من الليل مهم جدا للحالة المزاجية ولتجديد الطاقة، إلا أنه أصبح أمر لا يحدث كثيرا نظرا لزيادة الضغوطات في العصر الحالي، لذلك ينصح الخبراء بضرورة تجنب العادات السيئة للنوم للاستمتاع بنوم مريح.

وإليك بعض من هذه العادات:

يجب تجنب تناول الحبوب المنومة، وتجنب شرب القهوة قبل النوم أو الشاي الأخضر والأسود، وتجنب أكل الشوكولا لاحتوائها على الكافيين هي الأخرى.

بالإضافة إلى التدخين ،شرب الكثير من الماء ،التمارين الرياضية المكثفة، الانخراط في مناقشة حادة ، واستخدام ألعاب فيديو.