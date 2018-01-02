الإسكان: قريبا سيعلن عن آلية دعم العسكريين وهذا سبب إيقاف الحجز في جدة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، أنها ستعلن عن آلية دعم العسكريين على قوائم الانتظار، قريباً.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الـ21 مليون ريال المقدمة إلى قطاع العسكريين.

وأوضحت الوزارة، انه يتم العمل حالياً على تحديد مسار للمرشحين في مشروع شمال جدة للإسكان، مؤكدة أن الزيادة الكبيرة في أعداد المتقدمين تسبب في إيقاف الحجز في إسكان جدة.

وكانت الوزارة قد صرَحت، بأن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى حسب المساحة وموقع المشروع، مشيرة إلى أن الأولوية بالنسبة لها هي تقليص فترات الانتظار وخدمة جميع المرشحين.