صحة جازان تطبق برنامج الاتصال المرئي ” Tele ICU “

تركي السالم(صدى):

بدأت صحة جازان، اليوم الثلاثاء، بتطبيق برنامج الاتصال المرئي المباشر ” Tele ICU ” بقسم العناية المركزة بمستشفى صامطة العام مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض.

وقال الحساب الرسمي لصحة جازان على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ” البدء بتطبيق برنامج الاتصال المرئي المباشر (Tele ICU) بقسم العناية المركزة بمستشفى صامطة العام مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، لعرض الحالات التي تحتاج للاستشارات والرأي الطبي والمشاركة في التشخيص والخطة العلاجية “.