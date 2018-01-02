أمنيات غير متوقعة لـ كاسياس في 2018

ماجد محمد(صدى):

كشف الإسبانى إيكر كاسياس، حارس فريق بورتو البرتغالي، عن سعيه لتحقيق عدة أمنيات فى العام الجديد، من بينها الإقلاع عن التدخين وتعلم اللغة الإنجليزية والبيانو. وكتب كاسياس فى تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر بمناسبة العام الجديد: “على الوفاء بأمنياتى، أن أبدأ نظاماً غذائياً، وأشترك فى جيم وأتعلم الإنجليزية”.

وتابع الحارس الإسبانى: “لست نشطاً كثيراً على شبكات التواصل الاجتماعى، سأتخلى عن واتس آب، وسأذهب بوتيرة أكبر لحضور القداس، وسأقلع عن التدخين، ولن أقرب الكحول، وسآخذ دروس فى البيانو”.