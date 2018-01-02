” حساب المواطن ” يوضح موعد إيداع الدفعة الثانية
أكد برنامج ” حساب المواطن ” على أن الدفعة الثانية من الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين خلال الفترة المقبلة من الشهر الجاري .
وأعلن ” حساب المواطن ” عن موعدإيداع الدعم عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” الدفعة الثانية من دعم حساب المواطن سيتم إيداعه في حسابات المستحقين بعد 8 أيام ، وتحديداً في 10 يناير الحالي ” .
وكان البرنامج قد أعلن منذ قليل عن أن قيمة الدعم للمستحقين يتم مراجعتها بشكل دوري لمواكبة التأثيرات الإضافية الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية ، وذلك عبر ” تويتر ” لطمأنة المواطنين .
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