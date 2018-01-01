تطبيق مقترح السائقة المنزلية يحدث تغييرات على الخانة الصفرية بالإحصاء

حمود العنزي(صدى):

شهدت الإحصائية التفصيلية للهيئة العامة للإحصاء خانة صفرية حول أعداد العمالة المنزلية في المملكة ، تتعلق بالسائقات من السيدات ، إلا أنه من المتوقع أن تتغير قريبًا .

وأشار الإحصاء إلى أن إجمال عدد السائقين الموجودين ضمن العمالة المنزلية وصل إلى 1,393,801 ، وهذا في ظل عدم انتهاء إجراءات السماح للمرأة بالقيادة حتى الآن ، هو ما سبب خلو خانة النساء من الأرقام .

وعلى جانب آخر ، كان مواطنون قد تداولوا مقترح بإعلان وظائف لخادمات منزليات يحملن رخصة قيادة للعمل كسائقات ، وهو ما طالبت المواطنات بتحقيقه لضمان خصوصية الأسرة .