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تطبيق مقترح السائقة المنزلية يحدث تغييرات على الخانة الصفرية بالإحصاء

تطبيق مقترح السائقة المنزلية يحدث تغييرات على الخانة الصفرية بالإحصاء
حمود العنزي(صدى):

شهدت الإحصائية التفصيلية للهيئة العامة للإحصاء خانة صفرية حول أعداد العمالة المنزلية في المملكة ، تتعلق بالسائقات من السيدات ، إلا أنه من المتوقع أن تتغير قريبًا .

وأشار الإحصاء إلى أن إجمال عدد السائقين الموجودين ضمن العمالة المنزلية وصل إلى 1,393,801 ، وهذا في ظل عدم انتهاء إجراءات السماح للمرأة بالقيادة حتى الآن ، هو ما سبب خلو خانة النساء من الأرقام .

وعلى جانب آخر ، كان مواطنون قد تداولوا مقترح بإعلان وظائف لخادمات منزليات يحملن رخصة قيادة للعمل كسائقات ، وهو ما طالبت المواطنات بتحقيقه لضمان خصوصية الأسرة .

 


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