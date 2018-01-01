بالفيديو.. انضمام أحد أفراد الجيش الإيراني للاحتجاجات الشعبية
انضم أحد أفراد الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، إلى المظاهرات الشعبية التي عمت معظم مدن البلاد، المتواصلة منذ خمسة أيام.
وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله ، على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا يرتدي زي الجيش الإيراني، وهو يعلن انضمامه للشعب.
وتصاعدت حدة التظاهرات الإيرانية، حتى وصلت إلى مدينة ” قم ” مسقط رأس نظام الملالي؛ غضباً من السياسات الحكومية واحتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
أبوجعل يسلم عليكم[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله هم لك الحمد والشكر يارب الله هم انصر الشعب الأيراني على القياده العفنه وعقبال إن شاء الله عن قريب جدآ في دويلة قطر على انظام البائد والمستبد نظام الحمدين وتميم الورع الخمه في جزيرة رتويت القطرية الصغيرة