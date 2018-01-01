بالفيديو.. انضمام أحد أفراد الجيش الإيراني للاحتجاجات الشعبية

طهران (صدى):

انضم أحد أفراد الجيش الإيراني، اليوم الإثنين، إلى المظاهرات الشعبية التي عمت معظم مدن البلاد، المتواصلة منذ خمسة أيام.

وأظهر مقطع فيديو، تم تداوله ، على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصًا يرتدي زي الجيش الإيراني، وهو يعلن انضمامه للشعب.

وتصاعدت حدة التظاهرات الإيرانية، حتى وصلت إلى مدينة ” قم ” مسقط رأس نظام الملالي؛ غضباً من السياسات الحكومية واحتجاجاً على ارتفاع الأسعار.